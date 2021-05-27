Главное портрет Сталина повесить: в сети сравнили фото донецкого вокзала "до" и "после" оккупации

В сети сравнили фото донецкого железнодорожного вокзала до "русского мира" и после.

Фотографии, опубликовал на своем канале в Telegram донецкий блогер, пишущий под ником donetchanyn.

До оккупации Донецкая железнодорожная станция всегда была полна людей. Сейчас же все заброшенно, пустынно и безлюдно.

В комментариях пользователи подметили, что боевики название станции перевели на русский язык. А также отмечают, что не хватает только портрета Сталина.

Напомним, в сети уже появлялись фото этого разрушенного вокзала. Блогер публиковал фото запущенного здания, где все покрыто ржавчиной.

Как сообщалось, на въезде в Донецк, временно оккупированный войсками РФ и сепаратистами, установили огромную красную звезду.