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Не доброе утро: в Днепре спасали голого неадеквата, забравшегося в выгребную яму (фото 18+)

Не доброе утро: в Днепре спасали голого неадеквата, забравшегося в выгребную яму (фото 18+)
Обновлено 12:09 Сегодня Телеграф иллюстративное фото

В Днепре в жилом массиве Западный молодой человек провалился в выгребную яму туалета и доставать его из нее пришлось спасателям.

Об этом сообщает в четверг, 27 мая, местный Telegram-канал "Днепр ОПЕРАТИВНЫЙ".

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Со слово очевидцев, парень находится в неадекватном состоянии.

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Каким образом он оказался в выгребной яме, также неизвестно.

Днепр_туалет_3

"Доставать его от туда приехали спасатели", - говорится в заметке.

 Как сообщалось, 25 мая на Днепропетровщине 52-летний мужчина изнасиловал подростка.

Помимо этого в Кривом Роге 26 мая 17-летний парень подпалил свою 21-летнюю девушку, которая к тому же беременна.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 187

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Днепр, Мужчина, Туалет, Выгребная яма.
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