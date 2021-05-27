Не доброе утро: в Днепре спасали голого неадеквата, забравшегося в выгребную яму (фото 18+)

В Днепре в жилом массиве Западный молодой человек провалился в выгребную яму туалета и доставать его из нее пришлось спасателям.

Об этом сообщает в четверг, 27 мая, местный Telegram-канал "Днепр ОПЕРАТИВНЫЙ".

Со слово очевидцев, парень находится в неадекватном состоянии.

Каким образом он оказался в выгребной яме, также неизвестно.

"Доставать его от туда приехали спасатели", - говорится в заметке.

Как сообщалось, 25 мая на Днепропетровщине 52-летний мужчина изнасиловал подростка.

Помимо этого в Кривом Роге 26 мая 17-летний парень подпалил свою 21-летнюю девушку, которая к тому же беременна.