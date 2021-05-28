В ночь на пятницу СБУ устроила серьезный "шухер" в киевском метро: что произошло (фото, видео)

Ночью на пятницу, 28 мая, в Шевченковском районе Киева прошли плановые антитеррористические учения в киевском метро.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По легенде, группа "террористов" сначала устроила взрыв на одной из станций метрополитена, а затем захватила "заложников".

На кадрах видно, как сотрудники СБУ оцепляют вагоны метро. На видео видно, как на полу метро плашмя лежат раненые и убитые во время взрыва.

На месте дежурили полиция и пожарные. Они на носилках эвакуируют пострадавших со станции метро. После взрыва, по той же легенде "террористы" захватили заложников на другой станции метро. СБУ прошлось штурмовать вагон метро, где находились "заложники".

По итогу, "террористов" задержали.

Как сообщал "Телеграф", 23 мая украинские моряки показали мастер-класс в Одессе по отражению атак с Черного моря.