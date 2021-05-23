Украинские моряки показали мастер-класс по отражению атак с Черного моря (фото и видео)

23 мая в Одессе проходят торжественные мероприятия по случаю Дня морской пехоты Украины, организатором которых выступила Военная академия.

Празднование Дня морской пехоты традиционно началось с государственного гимна Украины, который исполнил оркестр Военной академии. Далее курсанты провели показательные учения на пляже "Ланжерон", в которых участвовали, в том числе выпускники академии.

Курсанты показали десантирование с катеров и операцию по захвату террористов. В масштабных учениях поучаствовали около 300 человек: часть из них уже выпустилась из академии. После смотра лучших курсантов наградили почетными грамотами.

Напомним, корабль Береговой охраны США "Hamilton" в течение двух дней провел совместные с флагманом Морской охраны Украины "Григорием Куропятниковым" учения в Черном море.