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Важный шаг Вашингтона: почему прибытие американского корабля "Hamilton" в Одессу – знаковое событие

Важный шаг Вашингтона: почему прибытие американского корабля "Hamilton" в Одессу – знаковое событие
Обновлено 17:08 Сегодня Телеграф

Корабль Береговой охраны США "Hamilton", который 8 мая прибыл в воды Украины в течение двух дней провел совместные с флагманом Морской охраны Украины "Григорием Куропятниковым" учения в Черном море. О важности этого события "Телеграфу" рассказал доктор юридических наук экс-постпред президента Украины в АР Крым Борис Бабин.

"Визит в Одессу, как и в целом пребывание в Черном море корабля Береговой охраны США "Hamilton" является знаковым, так как ранее подобные суда проходили Босфор лишь несколько раз – и достаточно давно. Поскольку "Hamilton" не входит в ВМС США то данный визит носит ряд важных измерений", – уверяет Борис Бабин.

По его словам, так политически США демонстрируют, что вопросы морских границ в Черном море не являются для этой страны абстрактными. А юридически этот визит подчеркивает возможность обходить международно-правовые ограничения, такие как Конвенция Монтре, которыми так любит прикрываться РФ в силу собственной военно-морской слабости, сравнимо с действительно мировыми морскими державами.

"В деловом измерении визит был направлен на взаимодействие с грузинскими, турецкими и украинскими морскими пограничниками, а заход в Одессу и пребывание корабля США в водах Черного моря, фактически контролируемых агрессором, стали очередным предостережением российскому руководству о недопустимости дальнейшей эскалации конфликтов в регионе", – резюмирует Борис Бабин.

Напомним, что 27 апреля стало известно, что катер Береговой охраны США "Hamilton" направился в Черное море. В тот же день в Черное море экстренно отправился ракетный крейсер РФ "Москва".

До этого, в марте 2021 года, американцы уже направляли свои корабли в Черное море. Тогда, здесь разместили 4 ракетных корабля НАТО: один крейсер, 2 фрегата и один эсминец. Это был первый подобный заход, начиная с 2017 года.

В апреле Вашингтон снова направил два своих эсминца в акваторию Черного моря, что вызвало ожидаемое недовольство Кремля. Однако, в последний момент, это решение было отменено. По одной из версий, причиной стал телефонный разговор Джо Байдена и Владимира Путина.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Все по теме:

Одесса, США, Военные учения, Черное море, РФ, Корабль Hamilton.
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