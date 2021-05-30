Симферополь продолжает заливать: за день выпала месячная норма осадков, и это не конец (видео)

В оккупированном Крыму на Симферополь и отдельные районы полуострова резко обрушилась непогода, которая привела к затоплению домов, улиц и частного сектора.

Накануне и сегодня в социальных сетях региона распространяются видеозаписи с последствиями ливня.

Крымчане постят видео, где видно, что автомобили плывут, а прохожие бредут по колено в воде.

Ливень был такой сильный, что дороги превратились в реки, а потоки воды сметали все на своем пути.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Марина (@marina_morskaya_11)

Кроме того, одну из больниц Симферополя подтопило, так как прошел бой автоматики на локальных очистных сооружениях. Автоматика отключила перекачивающие насосы, из-за чего вода начала поступать на первый этаж.

По данным синоптиков, за сутки в Симферополе выпало более месячной нормы осадков. Сегодня опять ожидаются сильные ливни, грозы, крупный град, шквалы 20-25 метров в секунду.

Напомним, в последние выходные мая в Украину пришла непогода и многие города попросту "поплыли".

А по состоянию на утро 30 мая более 30 населенных пунктов остались без электроснабжения из-за осложнения погодных условий