Ребенок просто потерялся: всплыли новые детали побега девочки из оккупированной Горловки

Поздно вечером 27 мая на позиции ВСУ на линии разграничения вышла 16-летняя девочка из оккупированной Горловки. Ей для этого пришлось пересечь минное поле.

Изначально сообщалось, что она сбежала из ОРДЛО, чтобы остаться в свободной Украине, но теперь LB.ua удалось выяснить новые детали.

Сначала комментарий дала психолог, которая с ней работает. Она рассказала, что девочка просто заблудилась среди ночи, а домой не хочет возвращаться из-за сложных отношений с бабушкой, с которой проживала.

"Ее родители умерли - мама от рака, папа от другой болезни. С 2017 она на учете и под опекой "там", - сказала психолог.

Позже девочка рассказала, что видела заявление полиции о том, что она не хочет жить в "ДНР", но это не так.

Психолог убеждена, что она рано или поздно захочет вернуться обратно, но опасается, что там ее расценят, как "шпионку".

При этом, она еще раз подчеркнула, что девочка просто потерялась.

Как сообщалось ранее, в сети ранее показали кадры, на которых девочка отвечает на вопросы психолога.