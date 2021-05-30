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"Чортіться звідси" и прочий креатив: как в Украине прошли новые протесты сторонников Стерненко
"Чортіться звідси" и прочий креатив: как в Украине прошли новые протесты сторонников Стерненко

"Чортіться звідси" и прочий креатив: как в Украине прошли новые протесты сторонников Стерненко

"Чортіться звідси" и прочий креатив: как в Украине прошли новые протесты сторонников Стерненко
Обновлено 20:42 Сегодня Телеграф Фото: Телеграм

Сторонники активиста Сергея Стерненко 30 мая вышли на протестную акцию к зданию Офиса президента

Накануне суд отказал стороне защиты в отводе судей, а потому у организаторов акции возникли подозрения, что в понедельник, 31 мая, Стерненко вновь отправят за решетку. В настоящее время он пребывает под круглосуточным домашним арестом. 

Основная акция началась в Киеве в 18:00, однако демонстранты вышли и в других городах, в частности в Харькове, Днепре, Львове и Ивано-Франковске. Организаторы акций заявили, что кроме названных городов, акции должны состояться и в Ровно, Виннице, Геническе, Кропивницком, Запорожье и Полтаве. 

По сети уже разлетелись фото и видео с места демонстраций. 



Акция сторонников Стерненко

Акция сторонников Стерненко

Акция сторонников Стерненко

 
 
 
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Публикация от Artem Khudolieiev (@artemfcdk)

 

 
 
 
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Публикация от @sawkowo

 

Не обошлось и без инцидентов, так одна из участниц акции в Киеве вышла с флагом ЛГБТ. Позже, она рассказала, что флаг вырвали и затоптали ногами, а саму ее попытались прогнать.



Поддержать Стерненко пришли и известные в Украине люди. 

Так в толпе демонстрантов был замечен бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян. 

Также там засветился член украинской делегации в ТКГ Денис Казанский. 

 
 
 
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Публикация от Денис Казанский (@den_kazansky)

 

Как сообщалось ранее, 14 мая суд решил не изменять Стерненко меру пресечения, оставив того под круглосуточным домашним арестом. 

Активиста обвиняют в том, что он якобы причастен к похищению одесского депутата от пророссийской партии в 2015 году.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Киев, Харьков, Львов, Ивано-Франковск, Днепр, Сергей Стерненко, ОПУ.
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