Суд отказался менять меру пресечения Стерненко

Суд отказался менять меру пресечения активисту Сергею Стерненко, а также его соратнику Руслану Демчуку.

Об этом сообщил сам Стерненко в своем телеграм-канале.

"Суд отказал мне и Руслану Демчуку в изменении меры пресечения. Нас оставили под круглосуточным домашним арестом. Также суд отказал мне в возможности отбывать арест в Киеве", - написал он.

Как сообщалось ранее, Стерненко обвиняют в том, что он якобы причастен к похищению одесского депутата от пророссийской партии в 2015 году.

23 февраля суд вынес Стерненко приговор в виде лишения свободы на срок в 7 лет и 3 месяца. В качестве меры пресечения было решено отправить его под арест.

9 апреля суд выпустил активиста под круглосуточный домашний арест.