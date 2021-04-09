Стерненко отпустили под домашний арест

Одесский апелляционный суд удовлетворил ходатайство активиста Сергея Стерненко и отпустил его под домашний арест.

Об этом сообщает PavlovskyNews, обнародовав кадры из зала суда.

"Его готовы были взять на поруки 27 нардепов, 4 из которых были в зале заседаний. Суд пошел навстречу Стерненко, отправив его под круглосуточный домашний арест", - говорится в сообщении.

Эта же информация была подтверждена на странице Стерненко в Фейсбук.

Напомним, Стерненко приговорили к семи годам тюрьмы по делу о якобы похищении в 2015 году депутата одного из одесских райсоветов Сергея Щербича.

До этого на Стерненко было совершено ряд покушений, в одном из которых он смертельно ранил одного из нападавших. При том сам активист тоже тогда получил ножевое ранение.

6 апреля 2021 года генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что все дела по Стерненко будут находиться на ее личном контроле.