"13 глубоко проникающих ранений": всплыли детали поножовщины с врачом в Одессе

Выяснились подробности произошедшей 30 мая в Одессе на улице Промышленной, 11 драки на почве ревности с поножовщиной, в результате которой получил множественные ранения врач военного госпиталя.

Как пишет во вторник, 1 июня, Telegram-канал "Х***ая Одесса", потерпевшим оказался ведущий пластический хирург из военного госпиталя Алексей Сыновец, который "не поделил жену" с ее другом рэпером Денисом, выступающим под псевдонимом "LOGAS".

По имеющейся информации, супруга пластического хирурга позвонила своему другу и сказала, что Сыновец ее избивает, после чего уехала к маме.

"Приехал хирург туда, начал там их гонять, она позвонила любовнику-рэперу и тот приехал. Они там устроили бои один на один", - говорится в заметке.

Также Telegram-канал опубликовал видео драки хирурга и рэпера.

Осторожно! Видео содержит сцену насилия!

В итоге Сыновец "поединок" проиграл и начал угрожать рэперу тычковым ножом, "любовник удар отбил, достал свой нож и засунул его в хирурга несколько раз".

"Вот и сказочке конец, хирург в реанимации в крайне тяжелом состоянии, а рэпера закрыли", - говорится в тексте.

По итогу произошедшего Сыновец получил 13 глубоко проникающих ранений: "Оперировала бригада из 5 хирургов, более 4 часов. Пробито легкое, печень, зашивали желудок и кишечник. Находился в коме".

Как сообщалось, 12 мая в Киеве владелец собаки порезал ножом двух человек из-за своего пса.