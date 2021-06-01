Скачать
Вторник, 01.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
"Пишут, что мы убийцы": отец казанского стрелка разоткровенничался о сыновьях
"Пишут, что мы убийцы": отец казанского стрелка разоткровенничался о сыновьях
Ахметов, государство или кто-то еще – кого украинцам винить за возможный рост тарифов на свет?
Ахметов, государство или кто-то еще – кого украинцам винить за возможный рост тарифов на свет?
"Семь пятниц на неделе": почему инициативы Зеленского по Крыму и другим проблемам Украины могут оттолкнуть Запад
"Семь пятниц на неделе": почему инициативы Зеленского по Крыму и другим проблемам Украины могут оттолкнуть Запад
"Кремль тратит огромные деньги, но...": почему планы Путина по водоснабжению Крыма - утопия
"Кремль тратит огромные деньги, но...": почему планы Путина по водоснабжению Крыма - утопия

На Днепропетровщине "сторонники восстановления СССР" пытались провести выборы в "народные советы"

На Днепропетровщине "сторонники восстановления СССР" пытались провести выборы в "народные советы"
Обновлено 17:30 Сегодня Телеграф пресс-центр СБ Украины

СБУ прекратила деятельность группы лиц, которая хотела основать фейковые "народные советы" и "силовые структуры" в Днепропетровской области. Злоумышленники - сторонники "восстановления СССР", хотели посягнуть на конституционный строй Украины.

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины во вторник, 1 июня.

По информации спецслужбы, местная жительница с "опытом работы" в процессах создания псевдовластных структур привлекла к участию в антигосударственных мероприятиях почти 100 человек. "Все это - при координации российской ОО "Верховный Совет СССР", - добавляют в СБУ.

Днепропетровщина_псевдовыборы_1

Так называемая "председатель Верховного Совета УССР" раздавала участникам группы "справки о гражданстве СССР". Она также проводила агитацию среди граждан с призывом принять участие в "псевдовыборах" новых государственных органов.

В Харькове к 9 мая начали вывешивать запрещенные красные флаги

"Оперативники спецслужбы установили, что в формировании "силового блока" фейковых органов Днепропетровской области приняли участие члены незарегистрированной организации – российского "Международного союза советских офицеров", - говорится в сообщении.

Днепропетровщина_псевдовыборы_2

Во время обысков по месту жительства организатора и активных участников группы правоохранители обнаружили:

  • документацию фейковых "народных советов";
  • компьютерную технику, которую злоумышленники использовали для изготовления так называемых "справок о гражданстве СССР";
  • списки участников группы;
  • переписку с кураторами из РФ.

Днепропетровщина_псевдовыборы_4

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности причастных лиц.

Как сообщалось, в Амур-Нижнеднепровском районе Днепра 2 мая неизвестные вывесили фасаде двухэтажного здания флаг с запрещенной в Украине коммунистической символикой и большим портретом Иосифа Сталина (Джугашвили) на нем.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 185

Все по теме:

Россия, СССР, Агитация, Днепропетровщина, Псевдовыборы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Полез через двойную сплошную: "министр ДНР" устроил ДТП в Донецке (фото)
02 "13 глубоко проникающих ранений": всплыли детали поножовщины с врачом в Одессе
03 "Быдлота блин": отрицавший коронавирус "слуга народа" набросился на журналистов из-за неправильной парковки
04 За плечами было более тысячи полетов: в России насмерть разбился парашютист (видео момента)
05 Во Флориде 7-летний герой спас отца и сестру от страшной смерти (их фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Огромный паук поселился на детской площадке в Днепре: стоит ли бояться встречи с ним
Огромный паук поселился на детской площадке в Днепре: стоит ли бояться встречи с ним
Белорусский политзаключенный едва не покончил с собой в зале суда: видео и детали ЧП
Белорусский политзаключенный едва не покончил с собой в зале суда: видео и детали ЧП
Турция вернула обязательные ПЦР-тесты для туристов: что важно знать
Турция вернула обязательные ПЦР-тесты для туристов: что важно знать
Лукашенко собрался отправлять самолеты &quot;Белавиа&quot; в Крым: озвучена угроза
Лукашенко собрался отправлять самолеты "Белавиа" в Крым: озвучена угроза
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь