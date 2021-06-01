На Днепропетровщине "сторонники восстановления СССР" пытались провести выборы в "народные советы"

СБУ прекратила деятельность группы лиц, которая хотела основать фейковые "народные советы" и "силовые структуры" в Днепропетровской области. Злоумышленники - сторонники "восстановления СССР", хотели посягнуть на конституционный строй Украины.

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины во вторник, 1 июня.

По информации спецслужбы, местная жительница с "опытом работы" в процессах создания псевдовластных структур привлекла к участию в антигосударственных мероприятиях почти 100 человек. "Все это - при координации российской ОО "Верховный Совет СССР", - добавляют в СБУ.

Так называемая "председатель Верховного Совета УССР" раздавала участникам группы "справки о гражданстве СССР". Она также проводила агитацию среди граждан с призывом принять участие в "псевдовыборах" новых государственных органов.

"Оперативники спецслужбы установили, что в формировании "силового блока" фейковых органов Днепропетровской области приняли участие члены незарегистрированной организации – российского "Международного союза советских офицеров", - говорится в сообщении.

Во время обысков по месту жительства организатора и активных участников группы правоохранители обнаружили:

документацию фейковых "народных советов";

компьютерную технику, которую злоумышленники использовали для изготовления так называемых "справок о гражданстве СССР";

списки участников группы;

переписку с кураторами из РФ.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности причастных лиц.

Как сообщалось, в Амур-Нижнеднепровском районе Днепра 2 мая неизвестные вывесили фасаде двухэтажного здания флаг с запрещенной в Украине коммунистической символикой и большим портретом Иосифа Сталина (Джугашвили) на нем.