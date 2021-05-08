В Харькове к 9 мая начали вывешивать запрещенные красные флаги: как за это могут наказать

В воскресенье 9 мая, в Украине отмечается День победы над нацизмом во Второй мировой войне, но у некоторых граждан страны, по всей видимости, осталась привычка украшать свои дома запрещенной символикой.

Один из таких случаев был заснят в Немышлянском районе Харькова. Соответствующими кадрами поделились в телеграм-канале "Ху**ый Харьков".

Между тем, стоит указать, что в Украине изготовление, распространение и сбыт коммунистической или нацистской символики запрещен законом.

Санкция соответствующей статьи (№436-1) Уголовного кодекса предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет, о чем в субботу, 8 мая, напомнили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Как сообщалось ранее, депутат ОПЗЖ из Житомира разместил в городе борды, посвященные 9 мая, но использовал на них изображения солдат СС. Теперь его исключили из фракции.