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В Виннице трагически погиб боец "Азова", воевавший на передовой на Донбассе (фото)

В Виннице трагически погиб боец "Азова", воевавший на передовой на Донбассе (фото)
09:42 Сегодня Телеграф

Вечером, июня в Виннице в реанимации от тяжелых травм и ожогов 3-4, в результате ДТП, скончался боец "азова".

Об этом 2 июня сообщили на сайте "Азова".

Сообщается, что умерший 41-летний Валерий Алмазов с позывным "Легионер" служил в 1 роте 2 батальона полка.

Инцидент произошел 30 мая в Виннице, где мужчина был на отпуске. Во время катания на мотоцикле "Honda" он не справился с управлением и слетел с дороги, после чего столкнулся с бетонным ограждением. Из-за удара бензобак транспортного средства вспыхнул, а мужчина получил перелом ключицы и множественные рваные раны, а также ожоги 3-4 степени и внутреннее кровотечение.

Медики в течение нескольких дней пытались спасти пациента, но безуспешно.

Отметим, что в "Азов" Валерий пришел в 2015 году и сперва служил в роте разведки, а с 2016 года в первой роте 2-го батальона подразделения, где был искусным пулеметчиком. Мужчина также служил в легионе Франции, и получил позывной "Легионер". Когда служба заканчивалась он работал помощником юриста. На службе в 2017 году он выполнял задания в Красногоровке и Марьинке. Он около 8-ми месяцев провел на Светлодарской дуге.

Фото погибшего:

скринскриншот

Фото: azov.org.ua

Напомним, что 30 мая в Одесской сти нашоблали застреленным пограничника воинской части 1942, который совершил суицид.

27 мая под Новотошковским в Донецкой области от пули снайпера на Донбассе погиб 36-летний военный ВСУ.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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ДТП, Винница, ВСУ.
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