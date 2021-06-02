Скачать
Среда, 02.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Разгромившая съемную квартиру блогерша записала матерное видео с угрозами
Разгромившая съемную квартиру блогерша записала матерное видео с угрозами
Ахметов, государство или кто-то еще – кого украинцам винить за возможный рост тарифов на свет?
Ахметов, государство или кто-то еще – кого украинцам винить за возможный рост тарифов на свет?
ЧП с воздушным шаром на Хмельниччине: мужчина лишился пальцев из-за травмы и... медиков
ЧП с воздушным шаром на Хмельниччине: мужчина лишился пальцев из-за травмы и... медиков
Больше тяжелых случаев и меньше выздоровевших: данные по коронавирусу в Украине 2 июня
Больше тяжелых случаев и меньше выздоровевших: данные по коронавирусу в Украине 2 июня

ЧП с воздушным шаром на Хмельниччине: мужчина лишился пальцев из-за травмы и... медиков

ЧП с воздушным шаром на Хмельниччине: мужчина лишился пальцев из-за травмы и... медиков
12:08 Сегодня Телеграф

В Украине ежедневно происходят какие-то резонансные происшествия и на этом фоне ЧП, случившееся 22 мая в Хмельницкой области, возле села Кульчиевцы, многими уже подзабылось. Там во время проведения фестиваля воздухоплавания за сильного ветра близ сельского кладбища упал шар, в корзине которого были шесть человек – пилот и пятеро пассажиров. Один пассажир – 53-летний турист из Прилук – погиб. Его супруга, трое мужчин из Хмельницкого и 28-летний пилот – сын организатора фестиваля, с разными травмами попали в больницу. С одним из пострадавших "Телеграфу" удалось пообщаться.

Это путешествие, сулившее незабываемые и яркие впечатления, навсегда изменило жизнь работника железнодорожного транспорта Романа Черкасского. Несколько последних дней хмельничанин провел в столице, а 31 мая ему в киевском Национальном институте хирургии и трансплантологии им. А.А. Шалимова делали операцию на травмированной левой руке.

"Операция прошла нормально – удалили три пальца и пол-ладони, – отвечает Роман Николаевич. – Их изначально можно было сохранить, но каменец-подольские врачи, сделавшие первую операцию, мне не сообщили, что они не сшили сосуды. После нее, а это было в 2 часа ночи, сказали, что она успешная. И только на следующий день в 15 часов сказали, что они сосуды не сшивали и надо будет лечиться дальше. Когда я приехал в "Шалимова" – услышал, что уже поздно. Теперь еще будут пересаживать кожу, сосуды, чтобы хоть ладонь спасти, не всю удалять".

Рассказывает, что на полет он решился впервые: "Я живу в Хмельницком, а в Каменце-Подольском такие фестивали воздухоплавания проводятся ежегодно, и не по одному разу в год. Вот мы и решили с друзьями-коллегами полетать. А супружеская пара, которая летела с нами – незнакомые нам люди. Я, кстати, жену отговорил ехать – она тоже хотела. Сказал ей, что попробую сначала сам, а потом поедем на фестиваль семьей. То есть, могли бы там оказаться с ней вместе".

По его словам, воздушный шар стал неуправляемым примерно через час после взлета, когда по времени полет как раз подходил к концу.

"Мы просили пилота, чтобы он перелетел кладбище и посадил шар за ним. Но он сказал, что будем садиться аварийно. И садился на кладбище. И мы там снесли более 20 могильных памятников, два дерева... По моему мнению, у пилота была возможность посадить шар раньше – на поле, но он этого не сделал".

– И это тогда отвалилось дно корзины?

– Я про это ничего не знаю. Помню только столкновения, когда мы по памятникам начали лететь. Что было дальше – я не знаю. Первым выпал мужчина, который погиб. Я был вторым. Но высота небольшая была, раз мы сбивали памятники – где-то метр. Просто нас несло ветром и мы летели вперед на большой скорости.

– Так, а руку вы поранили обо что – когда упали?

– Я этого не знаю... Нет, сознание я не терял. Даже с кладбища сам дошел до села – люди подсказали, куда идти. Я шел, в телефоне что-то искал и рука висела у меня. Но я этого не помню, запомнилось только как уже в "скорой" ехал.

Произошедшая катастрофа стала для мужчины сильным стрессом, объясняет: "Показания у меня полицейские брали наутро, после того как ночью мне сделали операцию – понимаете, в каком я был состоянии. Сейчас даже не помню, что там спрашивали и записывали".

Сколько денег ушло на лечение, Роман не подсчитывал: "Пока этого не могу сказать, потому что каждый день идет лечение и деньги нужны постоянно. Даже не знаю, когда выпишусь отсюда, месяц еще, наверное, тут буду. Пока что финансами помогают друзья, родственники, родители. И операция платная, но я еще не платил ничего".

– А организаторы фестиваля или семья пилота с вами связывались? Может, какие-то средства на лечение предлагали?

– Организатор фестиваля – отец пилота... Они мне звонили, спрашивали только, как здоровье, что мне делают – и все. Говорили, что "мы будем помогать", но пока ничего об этом не знаю.

Уточняю, входит ли в стоимость полета (к слову, это 3500 грн. с каждого) страховка на случай непредвиденных обстоятельств. Говорит, что о страховке ничего не знает. И о возможном судебном разбирательстве по факту падения воздушного шара Роман Николаевич не в курсе. Он – в Киеве, товарищи по несчастью остаются в каменец-подольской больнице, у одного из них поломаны ноги, бедро и 7 ребер, у другого – сломан 4-й позвонок. Решать, как поступать, будут, когда уже выпишутся.

На вопрос, считает ли он себя счастливым человеком, с усмешкой отвечает: "Пока что считаю себя потерпевшим. Я счастливый, потому что живым остался в этой ситуации".

Признался, что опасных ситуаций в его жизни было много, но вот уточнять, где и какие именно, не стал.

О том, какая работа проведена по выяснению обстоятельств происшествия, днями на брифинге в Хмельницкой облгосадминистрации доложил начальник областного главка полиции Руслан Герасимчук. Получены показания у пилота, пассажиров, организаторов фестиваля и свидетелей случившегося. Чтобы выяснить, не находились ли пилот и пассажиры в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, у них также взяли образцы крови и мочи. Результаты анализов показали, что все были трезвыми. Пилот – квалифицированный специалист и имеет лицензию на осуществление полетов. Воздушный шар выпущен в 2003 году.

Только ли порыв ветра стал причиной падения шара – вывод будет сделан после проведения всех экспертиз. Проводится проверка технического состояния аэростата, количества горючего в баллонах, соблюдения правил безопасности во время полета и погодных особенностей в тот роковой вечер.

"Когда воздушный шар несло через кладбище, корзиной сбило 26 памятников" – подробности ЧП на Хмельнитчине

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Ирина Левченко
Автор: Ирина Левченко
Просмотры: 181

Все по теме:

Катастрофа, Каменец-Подольский, Хмельницкая область, Воздушный шар, ЧП.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Невероятно: от коронавируса привили целый город, результат удивил даже медиков
02 "Возможно, Зеленский что-то знает": озвучен прогноз новой агрессии России против Украины
03 Разнесшую съемную квартиру скандальную блогершу год назад спасали от суицида: появилось видео
04 Скандальная история с Netflix и "бандеровцем" получила новый поворот
05 Запад знает, но молчит: что известно о роли России в истории с угоном самолета Ryanair в Беларуси
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Снайперы стреляли из жилых домов: появилась запись ранее неизвестных телефонных разговоров о штурме луганского погранотряда
Снайперы стреляли из жилых домов: появилась запись ранее неизвестных телефонных разговоров о штурме луганского погранотряда
Иран потерял крупнейший военный корабль в Оманском заливе: подробности ЧП
Иран потерял крупнейший военный корабль в Оманском заливе: подробности ЧП
Милованову нашли &quot;тепленькое&quot; место в &quot;Укроборонпроме&quot;
Милованову нашли "тепленькое" место в "Укроборонпроме"
Кабачки с пармезаном: простой рецепт приготовления в духовке
Кабачки с пармезаном: простой рецепт приготовления в духовке
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь