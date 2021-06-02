ЧП с воздушным шаром на Хмельниччине: мужчина лишился пальцев из-за травмы и... медиков

В Украине ежедневно происходят какие-то резонансные происшествия и на этом фоне ЧП, случившееся 22 мая в Хмельницкой области, возле села Кульчиевцы, многими уже подзабылось. Там во время проведения фестиваля воздухоплавания за сильного ветра близ сельского кладбища упал шар, в корзине которого были шесть человек – пилот и пятеро пассажиров. Один пассажир – 53-летний турист из Прилук – погиб. Его супруга, трое мужчин из Хмельницкого и 28-летний пилот – сын организатора фестиваля, с разными травмами попали в больницу. С одним из пострадавших "Телеграфу" удалось пообщаться.

Это путешествие, сулившее незабываемые и яркие впечатления, навсегда изменило жизнь работника железнодорожного транспорта Романа Черкасского. Несколько последних дней хмельничанин провел в столице, а 31 мая ему в киевском Национальном институте хирургии и трансплантологии им. А.А. Шалимова делали операцию на травмированной левой руке.

"Операция прошла нормально – удалили три пальца и пол-ладони, – отвечает Роман Николаевич. – Их изначально можно было сохранить, но каменец-подольские врачи, сделавшие первую операцию, мне не сообщили, что они не сшили сосуды. После нее, а это было в 2 часа ночи, сказали, что она успешная. И только на следующий день в 15 часов сказали, что они сосуды не сшивали и надо будет лечиться дальше. Когда я приехал в "Шалимова" – услышал, что уже поздно. Теперь еще будут пересаживать кожу, сосуды, чтобы хоть ладонь спасти, не всю удалять".

Рассказывает, что на полет он решился впервые: "Я живу в Хмельницком, а в Каменце-Подольском такие фестивали воздухоплавания проводятся ежегодно, и не по одному разу в год. Вот мы и решили с друзьями-коллегами полетать. А супружеская пара, которая летела с нами – незнакомые нам люди. Я, кстати, жену отговорил ехать – она тоже хотела. Сказал ей, что попробую сначала сам, а потом поедем на фестиваль семьей. То есть, могли бы там оказаться с ней вместе".

По его словам, воздушный шар стал неуправляемым примерно через час после взлета, когда по времени полет как раз подходил к концу.

"Мы просили пилота, чтобы он перелетел кладбище и посадил шар за ним. Но он сказал, что будем садиться аварийно. И садился на кладбище. И мы там снесли более 20 могильных памятников, два дерева... По моему мнению, у пилота была возможность посадить шар раньше – на поле, но он этого не сделал".

– И это тогда отвалилось дно корзины?

– Я про это ничего не знаю. Помню только столкновения, когда мы по памятникам начали лететь. Что было дальше – я не знаю. Первым выпал мужчина, который погиб. Я был вторым. Но высота небольшая была, раз мы сбивали памятники – где-то метр. Просто нас несло ветром и мы летели вперед на большой скорости.

– Так, а руку вы поранили обо что – когда упали?

– Я этого не знаю... Нет, сознание я не терял. Даже с кладбища сам дошел до села – люди подсказали, куда идти. Я шел, в телефоне что-то искал и рука висела у меня. Но я этого не помню, запомнилось только как уже в "скорой" ехал.

Произошедшая катастрофа стала для мужчины сильным стрессом, объясняет: "Показания у меня полицейские брали наутро, после того как ночью мне сделали операцию – понимаете, в каком я был состоянии. Сейчас даже не помню, что там спрашивали и записывали".

Сколько денег ушло на лечение, Роман не подсчитывал: "Пока этого не могу сказать, потому что каждый день идет лечение и деньги нужны постоянно. Даже не знаю, когда выпишусь отсюда, месяц еще, наверное, тут буду. Пока что финансами помогают друзья, родственники, родители. И операция платная, но я еще не платил ничего".

– А организаторы фестиваля или семья пилота с вами связывались? Может, какие-то средства на лечение предлагали?

– Организатор фестиваля – отец пилота... Они мне звонили, спрашивали только, как здоровье, что мне делают – и все. Говорили, что "мы будем помогать", но пока ничего об этом не знаю.

Уточняю, входит ли в стоимость полета (к слову, это 3500 грн. с каждого) страховка на случай непредвиденных обстоятельств. Говорит, что о страховке ничего не знает. И о возможном судебном разбирательстве по факту падения воздушного шара Роман Николаевич не в курсе. Он – в Киеве, товарищи по несчастью остаются в каменец-подольской больнице, у одного из них поломаны ноги, бедро и 7 ребер, у другого – сломан 4-й позвонок. Решать, как поступать, будут, когда уже выпишутся.

На вопрос, считает ли он себя счастливым человеком, с усмешкой отвечает: "Пока что считаю себя потерпевшим. Я счастливый, потому что живым остался в этой ситуации".

Признался, что опасных ситуаций в его жизни было много, но вот уточнять, где и какие именно, не стал.

О том, какая работа проведена по выяснению обстоятельств происшествия, днями на брифинге в Хмельницкой облгосадминистрации доложил начальник областного главка полиции Руслан Герасимчук. Получены показания у пилота, пассажиров, организаторов фестиваля и свидетелей случившегося. Чтобы выяснить, не находились ли пилот и пассажиры в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, у них также взяли образцы крови и мочи. Результаты анализов показали, что все были трезвыми. Пилот – квалифицированный специалист и имеет лицензию на осуществление полетов. Воздушный шар выпущен в 2003 году.

Только ли порыв ветра стал причиной падения шара – вывод будет сделан после проведения всех экспертиз. Проводится проверка технического состояния аэростата, количества горючего в баллонах, соблюдения правил безопасности во время полета и погодных особенностей в тот роковой вечер.