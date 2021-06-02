"Кернес больше не жив": харьковчанин расстался с нашумевшим тату (видео)

БлогерЕвгений Ивашко решил свести свою татуировку со словами "Кернес жив", которую он набил на свем лбу после кончины мэра Харькова.

Об этом сообщили 2 июня в местном Телеграм-канале "Веха Харьков". Там также поделились сведения самой татуировки. О причинах поступка блогера пока не сообщается.

"Ну вот и всё. Кернес больше не жив. Инфа - 100", — прокомментировали новость в сети.

Видео с процессом сведения татуировки:

Отметим, что блогер сделал себе на лице татуировку 22 декабря в память про умершего 16 декабря мэра Харькова Геннадия Кернеса.

Напомним, что 1 июня блогерша из Киева под ником "ttiisshhiinnaa" попала в очередной скандал. Девушка вместе со своим парнем и друзьями разгромили номер в одной из столичных гостиниц.