Скачать
Среда, 02.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Чуда не будет: что принесет Украине саммит Байдена и Путина
Чуда не будет: что принесет Украине саммит Байдена и Путина
Разгромившая съемную квартиру блогерша записала матерное видео с угрозами
Разгромившая съемную квартиру блогерша записала матерное видео с угрозами
ЧП с воздушным шаром на Хмельниччине: мужчина лишился пальцев из-за травмы и... медиков
ЧП с воздушным шаром на Хмельниччине: мужчина лишился пальцев из-за травмы и... медиков
Соперник сборной Украины по Евро лишился основного голкипера
Соперник сборной Украины по Евро лишился основного голкипера

"Кернес больше не жив": харьковчанин расстался с нашумевшим тату (видео)

"Кернес больше не жив": харьковчанин расстался с нашумевшим тату (видео)
14:35 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

БлогерЕвгений Ивашко решил свести свою татуировку со словами "Кернес жив", которую он набил на свем лбу после кончины мэра Харькова.

Об этом сообщили 2 июня в местном Телеграм-канале "Веха Харьков". Там также поделились сведения самой татуировки. О причинах поступка блогера пока не сообщается.

"Ну вот и всё. Кернес больше не жив. Инфа - 100", — прокомментировали новость в сети.

Видео с процессом сведения татуировки:

Отметим, что блогер сделал себе на лице татуировку 22 декабря в память про умершего 16 декабря мэра Харькова Геннадия Кернеса.

Напомним, что 1 июня блогерша из Киева под ником "ttiisshhiinnaa" попала в очередной скандал. Девушка вместе со своим парнем и друзьями разгромили номер в одной из столичных гостиниц.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 173

Все по теме:

Блогер, Геннадий Кернес, Евгений Ивашко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Невероятно: от коронавируса привили целый город, результат удивил даже медиков
02 "Возможно, Зеленский что-то знает": озвучен прогноз новой агрессии России против Украины
03 Разнесшую съемную квартиру скандальную блогершу год назад спасали от суицида: появилось видео
04 Скандальная история с Netflix и "бандеровцем" получила новый поворот
05 "В ней косточки из бриллиантов": сеть озадачили цены на черешню на украинских рынках
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Снайперы стреляли из жилых домов: появилась запись ранее неизвестных телефонных разговоров о штурме луганского погранотряда
Снайперы стреляли из жилых домов: появилась запись ранее неизвестных телефонных разговоров о штурме луганского погранотряда
Иран потерял крупнейший военный корабль в Оманском заливе: подробности ЧП
Иран потерял крупнейший военный корабль в Оманском заливе: подробности ЧП
Милованову нашли &quot;тепленькое&quot; место в &quot;Укроборонпроме&quot;
Милованову нашли "тепленькое" место в "Укроборонпроме"
&quot;Иногда что-то просто не получается&quot;: звезда &quot;Друзей&quot; Мэттью Перри расстался со своей невестой
"Иногда что-то просто не получается": звезда "Друзей" Мэттью Перри расстался со своей невестой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь