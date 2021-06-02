Трагедии ничему не учат: в Киеве парни ради хайпа снимали на камеру свое "путешествие" верхом на товарняке (видео)

В Киеве блогеры утроили "покатушки" верхом на поезде-товарняке, который ехал с приличной скоростью.

Соответствующее видео опубликовал "Киев оперативный" в Telegram-канале.

"Интересно слышали когда-нибудь эти блогеры сколько подобных поездок заканчивалось смертью?" – говорится в подписи к видео. Авторы видео не стали рассказывать о бесчисленном количестве случаев, когда вот такие смельчаки ради хайпа получали сильнейшие удары током, которые нередко заканчивались летальным исходом.

На кадрах видно, как один из трех забравшихся на вагон парней стоит с сельфи-палкой снимая свой "героический" поступок на телефон. Машинист поезда вряд ли догадывается, что у него сверху сидят "залетные" пассажиры.

"Естественный отбор", "Пасаны поехали на Фастов!", "Сложные блогерские будни)", "Они сидят на селитре, если электродуга пройдет, все сразу Бейрут вспомнят", - пишут в сети.

Как сообщал "Телеграф", ранее киевская блогерша под ником "ttiisshhiinnaa", разгромившая ради хайпа вместе с друзьями номер в одной из киевских гостиниц, еще год назад хотела убить себя, прыгнув с моста в столице.