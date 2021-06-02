Стадо лосей устроило погром в поселке под Киевом (видео)

Под Киевом, в поселок Ворзель, забежало целое стадо лосей, устроив настоящий переполох.

Соответствующее видео с места событий публикуют в Telegram-канале "Х**вый Киев".

Забежавшие в поселок лоси разбились на группы и начали носиться по поселку. Они бегали по дворам без остановки. В итоге одну лосиху из стада сбила машина.

У нее определили открытый перелом задней правой ноги. Ветеринары оказали помощь напуганной лосихе и вкололи успокоительное.

"Так скоро и лесов не будет", "Всю Киевскую область застроили", "Бедные животные", - пишут в комментариях.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Киеве заметили массовый мор птиц.

Кроме того, в Киеве на улице Саксаганского на мужчину напали две вороны. Птицы хотели заклевать прохожего