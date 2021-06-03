Жена получившего 13 ножевых ранений пластического хирурга из Одессы рассказала о своей связи с рэпером (видео)

Жена пластического хирурга из военного госпиталя Одессы Алексея Сыновца, получившего 30 мая во время драки с поножовщиной с рэпером Денисом, выступающим под псевдонимом "LOGAS", множественные ножевые ранения, утверждает, что последний не является ее любовником, однако каких-либо подробностей ЧП она раскрывать не может, так как это тайна следствия.

Видео с "прояснениями ситуации" супругой Сынцова публикуют местные Telegram-каналы, в частности, "Новости Одесса".

В частности, она не стала отрицать факт драки и получение ее мужем 13 ножевых ранений, хоть и назвала почему-то дату происшествия не 30, а 13 мая.

Также она рассказала о состоянии Сыновца: "Он находится сейчас в реанимации, в тяжелом состоянии, состояние стабильное на данный момент".

Говоря о своей связи с рэпером, нанесшим ее супругу 13 ножевых ранений, девушка сказала следующее: "Хочу прояснить момент с Денисом. Он не является моим любовником, никакой интимной связи у меня с ним не было, я готова пройти полиграф, чтобы это доказать".

Касательно других обстоятельств и подробностей происшествия, девушка заявила, что так как ведется следствие, то она не имеет права ничего разглашать.

Посмотревшие ее видео пользователи соцсети в большинстве своем не поверили ее словам.

Как сообщалось, 30 мая в Одессе на улице Промышленной, 11 произошла драка на почве ревности с поножовщиной, в результате которой получил множественные ранения ведущий пластический хирург из военного госпиталя Алексей Сыновец.