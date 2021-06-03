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Ударило током уже после смерти: всплыли странные детали гибели парня под Днепром

Ударило током уже после смерти: всплыли странные детали гибели парня под Днепром
Обновлено 20:18 Сегодня Телеграф

Погибшего 23-летнего парня в Каменском Днепопетровской области во вторник, 1 июня, ударило током уже после смерти.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Х**вое Каменское".

Родные парня написали заявление в прокуратуру после того, как эксперт в морге подтвердил, что парня убили. Так, на теле молодого человека есть следы удушения и ударов на теле. А током молодого человека ударило уже после смерти.

Убийство в Каменском

"Полиция что то не договаривает", "Ударило после смерти? Странновато", "Вангую, сольют дело, и ничего не будет ни кому", - пишут  в комментариях.

Напомним, смертельное ЧП произошло недалеко от дома по улице Копровой. По одной версии, парень, собиравший металлолом, погиб от удара током. А родственники погибшего сразу же заявили, что парня убили, а в полиции скрывают это.

Как сообщал "Телеграф", в четверг, 3 июня, в Гайдарах Харьковской области правоохранители задержали мужчину, который взял в заложники свою бывшую жену и 4-летнего сына.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 193

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Днепропетровская область, ЧП, Убийства, Смерти, Каменское.
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