"На всю поликлинику одна медсестра": очередь на вакцинацию от коронавируса в Харькове возмутила сеть

В Харькове в поликлинике МВД прививку от коронавируса Covid-19 делает всего одна медсестра, в результате чего в коридоре медучреждения образовалась огромная очередь из желающих.

Об этом в пятницу, 4 июня, пишет местный Telegram-канал "ТРУХА Харьков".

"Вакцинация от ковид в поликлинике МВД: на всю поликлинику 1 медсестра, которая делает прививки", - говорится в сообщении, сопровождающем фото из коридора поликлиники.

В комментариях пользователи соцсети с сарказмом отмечают, что ни о какой социальной дистанции в данном случае речи не идет, и при таком скоплении людей в закрытом помещении легко заразиться, а "потом скажут, что не помогает".

При этом некоторые отмечают, что с нынешней зарплатой медиков мало кто готов работать медсестрой.

При этом некоторые пользователи пишут, что такая очередь возникла из-за требований начальства делать обязательную прививку:

Как сообщалось, жителям Крыма и ОРДЛО дали приоритет на вакцинацию от коронавируса в Украине.