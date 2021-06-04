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Пятница, 04.06.2021
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"На всю поликлинику одна медсестра": очередь на вакцинацию от коронавируса в Харькове возмутила сеть

"На всю поликлинику одна медсестра": очередь на вакцинацию от коронавируса в Харькове возмутила сеть
Обновлено 12:06 Сегодня Телеграф Telegram

В Харькове в поликлинике МВД прививку от коронавируса Covid-19 делает всего одна медсестра, в результате чего в коридоре медучреждения образовалась огромная очередь из желающих.

Об этом в пятницу, 4 июня, пишет местный Telegram-канал "ТРУХА Харьков".

"Вакцинация от ковид в поликлинике МВД: на всю поликлинику 1 медсестра, которая делает прививки", - говорится в сообщении, сопровождающем фото из коридора поликлиники.

Харьков_прививки

В комментариях пользователи соцсети с сарказмом отмечают, что ни о какой социальной дистанции в данном случае речи не идет, и при таком скоплении людей в закрытом помещении легко заразиться, а "потом скажут, что не помогает".

Харьков поликлиника_комменты_1

При этом некоторые отмечают, что с нынешней зарплатой медиков мало кто готов работать медсестрой.

Харьков поликлиника_комменты_2

При этом некоторые пользователи пишут, что такая очередь возникла из-за требований начальства делать обязательную прививку:

Харьков поликлиника_комменты_3

Как сообщалось, жителям Крыма и ОРДЛО дали приоритет на вакцинацию от коронавируса в Украине.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 513

Все по теме:

Харьков, Вакцинация, Коронавирус, Поликлиника.
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