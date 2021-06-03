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Четверг, 03.06.2021
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Жителям Крыма и ОРДЛО дали приоритет на вакцинацию от коронавируса: что об этом известно

Жителям Крыма и ОРДЛО дали приоритет на вакцинацию от коронавируса: что об этом известно
17:57 Сегодня Телеграф

В Украине начали записывать на прививку против COVID-19 наших сограждан, которые живут во временно оккупированном Россией Крыму и на Донбассе.

По информации МОЗ, эти украинцы относятся к приоритетным группам  наравне с пенсионерами, которые старше 65 лет.

В Минздраве говорят, что для записи на вакцинацию нужно позвонить по номеру 0800 60 20 19 и сообщить оператору все необходимые данные. После разговора должно прийти сообщение с уникальным идентификатором (если есть украинский номер телефона) или письмо на электронную почту. Этот же идентификатор также передадут и в Госпогранслужбы Украины, чтобы человека беспрепятственно пропустили на подконтрольные правительству Украины территории.

Отметим, что с начала года Минреинтеграции совместно с Министерством здравоохранения запустили бесплатное тестирование на коронавирус на КПВВ. Этой услугой уже воспользовались более 30 000 человек.

Иммунизация будет проводиться вакциной CoronaVac от Sinovac Biotech в 10 пунктах прививки на подконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой, Луганской и Херсонской областей. Эти пункты расположены вблизи контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ).

Напомним, в Бразилии провели уникальный эксперимент и привили от коронавируса целый город, чтобы понять, как вакцинация влияет на пандемию.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Все по теме:

Крым, Донбасс, Прививки, Вакцинация, Коронавирус.
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