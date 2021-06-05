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В Одессе из психбольницы выбросили на кладбище троих беспомощных пациентов (фото, видео)

В Одессе из психбольницы выбросили на кладбище троих беспомощных пациентов (фото, видео)
Обновлено 10:44 Сегодня Телеграф Сергей Бакуменко Facebook

В Одессе на Втором Христианском кладбище в пятницу, 4 июня, обнаружили троих пожилых мужчин с инвалидностями и психическими расстройствами, которые утверждают, что их "выбросили из псих лечебницы".

Об этом пишет шоумен и детский писатель Сергей Бакуменко на своей странице в соцсети Facebook, который "оказался рядом".

"Троих инвалидов, не могущих ходить, только ползать, сегодня утром привезли и выкинули около склепа на Втором Христианском кладбище. Полиция не хочет ими заниматься. Я журналист оказался рядом. Люди голодны и испуганы. Нужна помощь властей и депутатов! ... Сами пострадавшие говорят, что их выбросили из псих лечебницы на Воробьева 9. Но это может быть  и их фантазии", - написал он.

 Одесса_кладбище_1

Спустя некоторое время Бакуменко расписал историю более детально.

По словам писателя, все трое имеют увечья – "у одного нет половины головы, у второго нет обеих конечностей ног, третий передвигается ползком".

Одесса_кладбище_4

"… по их словам неизвестные вывезли их с территории психлечебницы на Воробьева, 9 на частном транспорте и оставили их лежать возле склепа. Не оставив тем ни воды, ни пищи", - пишет он.

Одесса_кладбище_2

По словам Бакуменко, он проходил мимо и увидел, что ни полиция, ни скорая "не понимает что с ними делать", после чего связался с депутатом горсовета Лилией Леонидовой, которая добилась того, чтобы этих людей с инвалидностью "приютили хотя бы на несколько дней в медицинском центре на Циолковского 1 до выяснения всех обстоятельств этого вопиющего инцидента".

Он также опубликовал видео с места событий.

Также Бакуменко сообщил, что с понедельника, 7 июня, полиция будет разбираться в произошедшем.

Уже в субботу, 5 июня, утром он написал, что "очень похоже, что эти несчастные люди говорили правду": "Из неофициальных источников подтверждается, что эти трое выброшенные неизвестными на кладбище без воды и пищи, действительно являются пациентами Психбольницы на Воробьева, 9. Других развезли по домам, а у этих троих дома нет и их просто выкинули как мусор".

Как сообщалось, в январе 2021 года в Харькове в нелегальном доме престарелых произошел пожарНа момент ЧП находились 33 человека, 15 из них погибли, 5 пострадали и 9 удалось спасти.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 1,446

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Одесса, Пациенты, Пенсионеры, Кладбище, Психиатрическая больница, выкинули.
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