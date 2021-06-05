История с киевским таксистом, забрызгавшим пассажирку газом, получила продолжение

Служба такси Bolt в Киеве заблокировала учетную запись водителя, который использовал газовый баллончик против пассажирки с шестилетней дочерью.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на руководителя направления заказов компании Сергей Павлик.

"Мы сразу заблокировали аккаунт водителя и отключили его от платформы Bolt", - сказал он.

Павлик также добавил, что компания устанавливает все детали инцидента, а также готова к сотрудничеству с правоохранителями.

Кроме того, он указал, что все поездки застрахованы, так что пассажирка, которая получила повреждения, вправе обратиться к компании за страховой компенсацией.

"Сообщение с развернутым описанием ситуации грубого обращения с пассажиром является поводом для немедленного блокирования аккаунта водителя", - добавил он.

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