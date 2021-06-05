В Одессе на празднике детства и мороженого установили "сладкий" рекорд Украины (видео)

В Одессе в парке Победы проходит праздник детства и мороженого, в ходе которого зрителям показали самую большую в Украине сахарную вату.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

"Сегодня в Парке Победы поставлен рекорд Украины - самая большая сахарная вата", - сказано в сообщении Одесса INFO.

"В процессе приготовления намотало света на 198000 гривен (по новому тарифу), палку для ваты купили через Prozorro, разбив на три тендера по 99999,99 гривен. Победителем стала компания "Ватпаркстрой" созданная 4 июня 2021 года с уставным фондом 12 гривен", - пошутили в канале "Одесса, как она есть".

"Мероприятие приурочено к Дню защиты детей и пройдет под патронатом ОГА , Приморской районной администрации, департамента культуры и туризма", - говорится в сообщении организаторов.

Празднование будет проходить и в воскресенье, 6 июня, так что пропустившие первый день мероприятия еще смогут наверстать упущенное. Единственной проблемой разве что могут оказаться погодные условия.

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