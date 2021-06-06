В Одессе горело общежитие медуниверситета: эвакуировали сотню человек (фото и видео)

В ночь на 6 июня в Одессе загорелось здание общежития Одесского национального медицинского университета, которое расположено по улице Маршала Малиновского.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

В сообщении сказано, что вызов о пожаре поступил в службу спасения 6 июня в 00:52 — загорелась комната на третьем этаже пятиэтажного здания.

Администрацией общежития до прибытия спасателей эвакуировали 106 человек. Во время тушения пожара с четвертого этажа спасли двоих студентов 1999 года рождения.

В результате пожара пострадал 22-летний студент, его госпитализировали с ожогам верхних дыхательных путей и отравлением продуктами горения, состояние — средней тяжести.

От спасательной службы привлекались 11 единиц пожарной техники и 57 человек личного состава. Спасателям удалось предотвратить распространение огня на другие комнаты.

Один из одесских пабликов в своем Телеграмм-канале опубликовал видео пожара на Маршала Малиновского.

Напомним, как сообщал "Телеграф", 1 июня, в реанимации скончался двухлетний мальчик, отравившийся угарным газом во время пожара 9 апреля в 16-этажном доме по улице Марины Цветаевой в Киеве.

А 29 мая в Житомирской области 18-летний парень за несколько минут сгорел на крыше грузового вагона получив разряд в 27 тысяч вольт.