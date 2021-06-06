В Харькове хотят провести референдум из-за Кернеса

В Харькове готовятся увековечить память мэра Геннадия Кернеса. Ему посмертно дадут звание почетного гражданина и повесят мемориальную доску.

Звание "Почетный гражданин Харькова" Кернесу присвоят на сессии горсовета, соответствующее представление уже внесено. Мемориальную доску установят ко Дню города.

А если Верховная Рада примет закон "О местном референдуме", то в Харькове этот вопрос могут вынести на голосование громады.

"Если это будет по закону сделано, почему не вынести этот вопрос на местный референдум? Это легенда Харькова. Геннадий Адольфович был, и в наших сердцах это — бренд города Харькова", — заявил на телеканале "Украина 24" исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов.

Терехов добавил, что харьковские власти уже запустили опрос среди жителей города.

Следует отметить, что законопроект "О местном референдуме" находится на рассмотрении профильного комитета Верховной Рады.

Напомним, мэр Харькова Геннадий Кернес умер 16 декабря 2020 года в берлинской клинике "Шарите". Причиной стали осложнения после коронавируса.