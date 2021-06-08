Без маникюра и помады: киевский маршрутчик установил свои правила льготного проезда

В одной из киевских маршруток водитель отказался возить по льготам школьниц с маникюром и макияжем.

Соответствующие фото разместили в телеграм-канале "Киев без цензуры".

"Как вам новые условия перевозки пассажиров?", - сказано в сообщении.

Надпись на одном из объявлений водитель сообщил, что ученический билет это "без маникюра, нарощеных ногтей, помады и сигарет", а на другом и вовсе о том, что утром люди, расплачивающиеся крупными купюрами, будут ехать без сдачи.

В комментариях пользователи сети высказали негодование.

Несмотря на то, что маршрутки в Украине давно стали синонимом "вселенского зла", все же стоит признать, что не все водители общественного транспорта отмечаются неадекватным поведением. Например, в Одессе один из водителей угощает пассажиров конфетами, а в Херсоне водитель возит бесплатно детей с хорошими оценками.