Ждем видео с извинениями: жительница Чугуева оскорбила украинских военных

В Чугуеве (Харьковская область) разгорается новый скандал из-за оскорблений украинских военных, прозвучавших из уст местного бьюти-мастера.

Свое негодование в адрес бойцов ВСУ девушка высказала в довольно неприглядной форме с использованием нецензурной брани о чем не преминула поделиться на своей странице в Instagram.

"Та блин – это позорище! А что сказать хорошего? То, то они вонючие, грязные, обрыганные, ходят бу**е по городу или обдо**анные. Где этот военнослужащий, которого можно уважать за что-то? …Какие они герои? Против кого они воюют? Не трогайте меня по этой теме. Я размотаю любого и каждого. Ненавижу этих тва*ей, просто ненавижу", - заявила девушка.

Поводом для такого "спича" стало то, что одна из клиенток (которая служит в ВСУ) вовремя не заплатила мастеру за наращивание ресниц.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Киеве разгорелся громкий скандал из-за студентки Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Анастасии Тарасюк, которая заявила, что Украине аннексированный Крым вернуть не удастся, во время монолога про Басту (Василия Вакуленко), недавно попавшего в конфликт в одном из киевских ресторанов.