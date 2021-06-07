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"Кому надо – зайдут без стука": в Запорожье ликвидировали очередной мошеннический call-центр

"Кому надо – зайдут без стука": в Запорожье ликвидировали очередной мошеннический call-центр
22:29 Сегодня Телеграф

Негодяев, мечтающих облапошить доверчивых граждан, увы, немало. Но если некоторые работают, так сказать, сами на себя, как аферистка, выдававшая себя за сотрудницу энергетической компании и обиравшая продавцов магазинов и провизоров аптек , или вдвоем-втроем, разыгрывая перед потенциальными жертвами целые спектакли, то существуют целые "конторы" мошенников, где нанятые работники в поте лица стараются найти "лохов" по телефону.  

Очередной такой центр обработки звонков ликвидировали в Запорожье. Как сообщает пресс-служба областного главка полиции, сall-центр был расположен в одном из офисных помещений в центре города. Силовики пресекли незаконную деятельность группы мошенников.

Следствие установило, что для реализации своей мошеннической схемы организаторы арендовали помещение, оснастили его необходимым техническим оборудованием и подобрали персонал из числа молодежи. На момент проведения следственных действий там «работали» 20 человек. Во время телефонных разговоров злоумышленники разными путями выманивали у граждан деньги и переводили их на собственные счета.

Так называемые операторы call-центра звонили гражданам, чаще выбирали категорию пожилых людей. Далее, пользуясь схемой: "ваш родственник попал в беду" или "ваша банковская карта заблокирована", входили в доверие и настаивали на срочном переводе денег на свои банковские счета или выясняли пин-коды банковских карт.

Правоохранители уложили сотрудников лицом в пол и провели санкционированный обыск.

"В ходе обыска сотрудники полиции изъяли и направили на экспертизу 21 компьютер, мобильные телефоны, черновые записи и другие вещественные доказательства преступной деятельности", - рассказал начальник отдела полиции № 1 Запорожского районного управления полиции Александр Гордиенко

В настоящее время проводятся дальнейшие процессуальные действия, направленные на доказательство вины фигурантов и привлечения их к ответственности по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. За мошенничество, совершенное в крупных размерах или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

Также правоохранители устанавливают организаторов преступного бизнеса, окончательное количество пострадавших и сумму нанесенного им ущерба.

Примечательно, что в организации существовали строгие порядки: требования, чего нельзя допускать в офисе и за его пределами, в качестве наглядного пособия были вывешены на стене. За нарушения полагались серьезные штрафы и таинственные санкции, обозначаемые матерным словом.

Например, за повторное опоздание на работу на неделе более чем на 5 минут сотрудник лишался 500 гривен. За невыход на работу без уважительной причины – штраф 1000 гривен. Дальше – строже: "Выход в нетрезвом состоянии – получаете п**ды". Такие же меры применяются к тем, кто ведет с клиентом разговор не по теме.

Отвлекаться на чай-кофе и бесцельно бродить по офису тоже не стоит, иначе придется расстаться с тремя сотнями гривен. Также нельзя заходить с рабочего компьютера на личные странички соцсетей, нельзя заряжать свои айкосы (системы нагревания табакаАвт.) и мобилки. Запрещены разговоры о работе за дверями и на уличной территории офиса – дабы никто не узнал, каким преступным промыслом занимается "серьезная"организация с кучей компьютерной техники.

Младший персонал не имел права что-либо трогать на столе или открывать комп клоузера – то есть, специалиста высочайшего уровня с сильными навыками продаж и убеждения, которые обычно доводят до завершающей стадии "сделку" с уже подготовленным клиентом.

Мотивирующе выглядят следующие строчки свода правил: "Помните: правила/штрафы созданы не для того, чтобы их нарушать и платить за это. А для того, чтобы в этом офисе была самая успешная и самая лучшая команда в своем деле!".

И еще одно предупреждение: "Двери мы никому не открываем! Кому надо – зайдут без стука". Впрочем, так и произошло – на стук оперативникам не открыли, потому бойцам батальона полиции пришлось взломать двери.

 Напомним – ровно месяц назад подобный колл-центр "накрыли" в Мелитополе. Полиция тогда показала, как мошенники "работают" с клиентами, выведывая необходимую информацию о банковской карте

Фото отдела коммуникации полиции Запорожской области и с сайта its_zp.

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Ирина Левченко
Автор: Ирина Левченко
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Запорожье, Мошенники, Задержания, Колл-центры.
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