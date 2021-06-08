В Днепре произошло тройное ДТП: есть пострадавшие (фото)

В ночь на 8 июня в Днепре произошла тройная авария, в результате которой медпомощь потребовалась двоим пострадавшим.

Об этом сообщает Телеграмм-канал "Днепр оперативный".

Известно, что ночное столкновение произошло на Киевской. Виновника аварии сейчас устанавливают правоохранители. Однако больше всего пострадал BMW, который в результате удара влетел еще и в дерево.

Напомним, 6 июня в Песочине Харьковской области прогремел выстрел на месте ДТП.

Также мы сообщали, что в сети опубликовали видеозапись момента ДТП с опрокидыванием автомобиля, произошедшего в Киеве на Бориспольской трассе в ночь на субботу, 5 июня, в которой возлагали вину на якобы "ночного гонщика".