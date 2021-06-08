Скачать
Вторник, 08.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Алексей Арестович: Те, кто считает Зеленского клоуном, сами клоуны. Клоун никогда не объявит войну одновременно олигархам, контрабандистам, "ворам в законе" и Путину
Алексей Арестович: Те, кто считает Зеленского клоуном, сами клоуны. Клоун никогда не объявит войну одновременно олигархам, контрабандистам, "ворам в законе" и Путину
Безжалостно давил и умолял: в сети появилась запись разговора Джулиани с Волкером и Ермаком
Безжалостно давил и умолял: в сети появилась запись разговора Джулиани с Волкером и Ермаком
У Зеленского назвали условие подачи воды в Крым
У Зеленского назвали условие подачи воды в Крым
"Что ты несешь?" Украинцы бурно обсуждают "большое садоводство" Зеленского
"Что ты несешь?" Украинцы бурно обсуждают "большое садоводство" Зеленского

В Днепре произошло тройное ДТП: есть пострадавшие (фото)

В Днепре произошло тройное ДТП: есть пострадавшие (фото)
09:24 Сегодня Телеграф

В ночь на 8 июня в Днепре произошла тройная авария, в результате которой медпомощь потребовалась двоим пострадавшим.

Об этом сообщает Телеграмм-канал "Днепр оперативный".

Известно, что ночное столкновение произошло на Киевской. Виновника аварии сейчас устанавливают правоохранители. Однако больше всего пострадал BMW, который в результате удара влетел еще и в дерево.

Напомним, 6 июня в Песочине Харьковской области прогремел выстрел на месте ДТП.

Также мы сообщали, что в сети опубликовали видеозапись момента ДТП с опрокидыванием автомобиля, произошедшего в Киеве на Бориспольской трассе в ночь на субботу, 5 июня, в которой возлагали вину на якобы "ночного гонщика".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
Просмотры: 185

Все по теме:

ДТП, Авария, Днепр, Пострадавшие.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Кошмарил" фермеров и не только: под Одессой убили известного криминального "авторитета" (фото)
02 "Не нужно выставлять меня в дурном свете": оскорбившая украинских военных бьюти-мастер записала новое видео
03 "Украина принадлежит нам": российский экс-тренер Зинченко о скандале с формой
04 Ждем видео с извинениями: жительница Чугуева оскорбила украинских военных
05 Байден дал обещание Зеленскому перед встречей с Путиным и пригласил его в США
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Без обсуждения &quot;Северного потока-2&quot; не обошлось: раскрыты детали разговора Зеленского с Байденом
Без обсуждения "Северного потока-2" не обошлось: раскрыты детали разговора Зеленского с Байденом
&quot;Не нужно выставлять меня в дурном свете&quot;: оскорбившая украинских военных бьюти-мастер записала новое видео
"Не нужно выставлять меня в дурном свете": оскорбившая украинских военных бьюти-мастер записала новое видео
Арестович считает, что Россия стала технологическим хабом для Китая: &quot;Таких технологий нету даже на Западе&quot;
Арестович считает, что Россия стала технологическим хабом для Китая: "Таких технологий нету даже на Западе"
Выносили из зала под аплодисменты: пьяный Глеб Самойлов сорвал концерт в России (видео)
Выносили из зала под аплодисменты: пьяный Глеб Самойлов сорвал концерт в России (видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь