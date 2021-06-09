Компания иностранцев избила и похитила мужчину в Киеве: названа причина происшествия

В Киеве группа из 4 рабочих выкрала мужчину из-за долга за ремонт в его квартире.

Об этом 9 июня сообщили в ГУ столичной Нацполиции.

Сообщается, что фигуранты сперва избили пострадавшего, после чего затащили его в машину и пытались выехать за пределы города.

Полиции же сообщила об инциденте женщина, которая заметила происходящее на перекрестке проспекта Лобановского и улицы Вузовской. Заявительнице удалось запомнить номерные знаки, поэтому правоохранители смогли запустить спецоперацию и уже спустя час нашли и задержали злоумышленников неподалеку от Северного моста.

Выяснилось, что незадолго до похищения, 32-летний пострадавший не выплатил деньги похитителям за ремонт в его квартире. По этой причине его и похитили и пытались вывезти за город.

Четырех злоумышленников 1993, 1994, 1994 и 1995 годов задержали. Им грозит до 5-ти лет за решеткой.

Фото с места событий:

Напомним, что в Харькове 8 июня военный в отставке взорвал гранату, из-за чего несколько человек пострадали.