"Выписали по собственному желанию": в психбольнице Одессы "объяснили" переезд пациентов на кладбище

Получила продолжение история с обнаружением на кладбище в Одессе троих пожилых мужчин с инвалидностями. Оказалось, что они действительно являются пациентами Одесского областного медицинского центра психического здоровья, но выписались из него "по собственному желанию и по письменному заявлению".

Об этом сообщает уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в своем Telegram-канале в четверг, 10 июня, утром.

"В указанном заведении моему представителю подтвердили, что найденные мужчины - их пациенты, которых выписали накануне по собственному желанию и по письменному заявлению. И объяснили, что указанные лица находились в удовлетворительном психическом состоянии на момент осмотра, к ним не применяли принудительную госпитализацию", - написала Денисова.

Она также добавила, что согласно имеющейся информации, все трое не были признаны судом недееспособными: больные имели возможность самовольно оставлять медцентр и возвращаться туда по желанию.

Она также напомнила, что все трое имеют инвалидности: у одного - травма головы, у другого нет обеих ног, третий - передвигается ползком.

"Однако, как люди с инвалидностью могли преодолеть расстояние в 7 км, в медучреждении не объяснили", - добавила омбудсмен.

Денисова добавила, что по данному факту одесской полицией внесены сведения в ЕРДР и начато досудебное расследование по части 1 статьи 135 УК – "заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству, старости, болезни".

Как сообщалось, в начале июня в Одессе в частной клинике инвалида "засосало" внутрь аппарата МРТ вместе с коляской.