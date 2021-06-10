Несся целенаправленно через ограждения: видео момента жуткой аварии на Окружной в Киеве

В сети показали видео момента ДТП 9 июня в Киеве на Большой Окружной Дороге вблизи проспекта Победы при участии Audi S Q-7 и грузовика DAF.

Об этом 10 июня сообщили в Телеграм-канале Полиции Киева.

Сообщается, что инцидент произошел ночью на Окружной дороге. В момент аварии на проезжей части в левой полосе, стоял грузовой автомобиль DAF, с которого проводили демонтаж рекламных конструкций.

На видео с камер наблюдения видно, как в полуприцеп грузовика на большой скорости влетел автомобиль Audi. Перед столкновением водитель легковушки сбил знаки, предупреждающие о проведении работ.

В результате столкновения мужчина, сидевший за рулем Audi получил значительные травмы и был доставлен в больницу.

Видео момента:

Напомним, что 8 июня в Херсонской области, на автодороге М-14 внедорожник въехал в грузовик в результате чего погибли три человека.