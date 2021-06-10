Мэр Ровно оправдался за намерение вывезти ромов из города

Городской глава Ровно Александр Третяк, который ранее пригрозил "упаковать всех ромов в автобус и вывезти на Закарпатье", извинился за свои слова, признав, что его реакция была весьма "эмоциональной".

Об этом он написал в Фейсбук.

"Вчера на вопрос журналистов относительно противоправного поведения представителей национальных меньшинств в нашем городе ответил весьма эмоционально за что хочу попросить прощения", - написал он.

Вместе с тем, он отметил, что в городе "действительно сложилась сложная ситуация" с людьми, занимающимися попрошайничеством и другими противоправными действиями.

Третяк написал, что правоохранители "пытаются бороться с ними", но безрезультатно.

По его словам, острая реакция была вызвана не предвзятостью к определенным этническим меньшинствам, а нарушением Уголовного кодекса Украины.

"Поэтому каждый, кто будет нарушать Закон, будет ожидать наказания. Независимо от этнического происхождения, ведь все равны и имеют не только равные права, но и равные обязанности вести себя по-человечески", - написал он.

Как сообщалось ранее, в Ровно шестиклассник изнасиловал пятиклассника в туалете ресторана.