Отец плачет и криком кричит: выяснились новые подробности трагедии с новорожденным на Житомирщине

В Житомирской области в одном из частных домов полиция обнаружила мертвого новорожденного ребенка.

Полицию вызвали медики после того, как к ним попала женщина с осложнениями после самостоятельных родов. У роженицы дома нашли тело младенца, замотанное в одеяло. По предварительным выводам экспертов, ребенок родился живым.

Позже журналистам "ТСН" удалось выяснить, что в родном селе женщины никто не знал о ее беременности. Новость, что она родила дома, а ребенок умер, разлетелась по селу, когда сюда приехала полиция.

Началось с того, что 37-летняя женщина вызвала домой семейного врача. Увидев сильное кровотечение, тот позвонил в скорую и ее госпитализировали в районную больницу.

Главный врач Любарской ЦРБ Ярослав Рудницкий сообщил, что роды были дома, после чего открылось сильное кровотечение. Женщина отказалась признаваться, где ребенок, поэтому вызвали полицию. Правоохранители обнаружили тело девочки в сарае. По предварительному заключению, ребенок родился живым. Однако затем наступила внезапная смерть.

После допроса родственников выяснилось, что о беременности женщины не знали даже они.

Односельчане о семье говорят только хорошее. Родители работают, не пьянствуют, воспитывают троих детей, которым 12, 8 и 4 года.

По данному происшествию полиция открыла производство. Экспертиза установит же умер младенец или мать причинила ему вред.

Следует напомнить, что 10 июня в Херсонской области женщина оставила на скамейке автовокзала 4-летнего пасынка – и уехала.