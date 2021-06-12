Играла возле дома и исчезла: на Николаевщине всю ночь искали двухлетнюю девочку (фото)

В селе Воеводское Первомайского района (бывшего Арбузинского) Николаевской области в пятницу, 11 июня, пропала без вести двухлетняя девочка Елена Максимовна Шевчук.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

Известно, что девочка играла у двора дома и пропала.

Приметы: волосы светлые вьющиеся. Была одета в зеленую кофту, штаны темно-красного цвета, розовые тканевые тапочки.

Был поднят по тревоге гарнизон Николаевской полиции. "На место направились правоохранители из отделов и отделений, оперативники, спецназовцы, кинологи со служебными собаками и волонтеры. Активно участвуют в поисках около полсотни неравнодушных местных жителей", - говорится в сообщении.

По состоянию на 01:00 субботы поиски ребенка не дали результатов.

Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение девочки или предоставить другую полезную информацию - срочно звонить 102, или сообщать в отделение полиции № 1 Первомайского районного управления ГУНП в Николаевской области по тел. (05132) 3-04-99, (0512) 53-13-06, или по адресу: пгт. Арбузинка, ул.Шевченко, 200.

Как сообщалось, 14 мая в Малозименовом Одесской области пропала 4-летняя Амина Витичак. Ее нашли в 10 км от дома утром в субботу, 15 мая.