Под Киевом внезапно загорелся прицеп "Новой Почты", пострадали посылки (фото)

Под Киевом в Жулянах на территории терминала "Новой Почты" загорелся прицеп с посылками.

Об этом сообщает Telegram-канал "ДТП Киев".

"Прицеп с посылками едва успели отцепить и мгновенно потушить, чтобы все не сгорело", — сказано в сообщении.

Отмечается, что чрезвычайники сработали оперативно и быстро потушили пожар. О причине возгорания автомобильного прицепа не сообщается

Фото с места событий:

Стоит отметить, что внутри были доставленные посылки, что могло нанести высокий материальный ущерб компании и ее клиентам.

Инцидент уже внесен в Единый реестр Нацполиции, открыто производство согласно Уголовно-процессуальному кодексу Украины.

Стоит напомнить, что в Киеве на проспекте Победы возле станции метро "Берестейская" полностью сгорел автомобиль.

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