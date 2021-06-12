В Харькове открыли центр вакцинации от COVID-19: не обошлось без очередей и скандалов (фото, видео)

В Харькове в субботу, 12 июня, заработал центр массовой вакцинации граждан от коронавируса COVID-19, однако из-за проблем с коммуникацией и информированием, люди пришли без приглашения и образовалась очередь.

Об этом сообщает "Суспільне.Харків".

"Утром у центра вакцинации в Харькове образовалась очередь на прививку. За первые 3 часа работы центра прививки сделали 140 людям", - говорится в заметке.

Чтобы получить вакцину против COVID-19 в харьковском центре вакцинации, размещенном в помещении банка на улице Сумской, 56, надо записаться через "Дію" или горячую линию Минздрава и получить приглашение. Чтобы получить прививку, нужно взять с собой паспорт и код.

Однако в субботу многие жители пришли без приглашения, из-за чего образовалась очередь и начались скандалы и "разборки", сообщает местный Telegram-канал "ВЕХА (Харьков)".

И.о. директора областного департамента здравоохранения Игорь Волченко сказал, что в воскресенье они планируют организовать две очереди (для тех, у кого есть декларация с семейным врачом и для тех, у кого нет, ведь процедура заключения декларации требует не менее 20 минут времени).

При этом, по словам Волченко, люди, которые 12 июня пришли на вакцинацию, но не получили приглашение, смогут получить прививки. Чиновники "ожидали, что такое может быть, потому подготовили большее количество вакцины".

"Мы рассчитывали на 400 прививок сегодня, но пригласили около 300 человек, чтобы был запас для тех людей, кто пришел без вызова", - сказал он.

Волченко пояснил, почему делается приглашение: "есть мощность центра, то есть на каждую мобильную бригаду есть нагрузка в 100 прививок в день. Мы будем стараться больше вакцинировать сегодня, но для того, чтобы не было очередей, Центр общественного здоровья обрабатывает списки "Дії" и соответственно нумерации приглашает людей".

Всего по информации заместителя главы ОГА Михаила Черняка, в "Дії" зарегистрировались около 3 тысяч жителей Харьковщины.

По словам Волченко, людям, которые получат прививки в центре, гарантированная в центре и вторая доза. Центр вакцинации выходные работает с 9:00 до 18:00.

Как сообщалось, в Украине на выходных 12-13 июня начнут работу около полусотни центров по вакцинации от коронавируса.