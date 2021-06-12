В Киеве опора ЛЭП упала прямо на дорогу: видео момента ЧП и фото последствий

В Киеве грузовик снес высоковольтную электроопору линии электропередач (ЛЭП). Она отвечала за электропитание на Левом берегу города.

Как сообщает "Київ Автомобільний" движение на улице Пуховской перекрыто. На месте работают полицейские и ремонтные бригады.

В полиции прокомментировали происшествие и сообщили, что авария произошла во время буксировки автомобиля ГАЗ с применением жесткого сцепления.

На видео попал момент столкновения грузовика с опорой.

В пресс-службе ДТЭК сообщили, что в 9 утра произошло аварийное отключение данной линии. Специалисты занимаются переключениями на другие линии, чтобы начать ремонт аварийной. Также в службе заверили, что бытовые и социально важные инфраструктурные объекты Левого берега остаются со светом.

Напомним, сегодня в Киевской области в городе Ирпене в ДТП попала маршрутка с пассажирами.

А в столице водитель автомобиля марки Mercedes на киевских номерах, находясь в "тянучке", не пропустил семейство утят с уткой, переходивших проезжую часть, и задавил нескольких из них.