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В Одессе патрульные спасли хотевшего спрыгнуть с моста мужчину (видео)

В Одессе патрульные спасли хотевшего спрыгнуть с моста мужчину (видео)
Обновлено 18:21 Сегодня Телеграф скриншот

В Одессе в субботу, 12 июня, днем патрульные полицейские спасли мужчину, перелезшего через ограждения Ивановского моста и хотевшего спрыгнуть с него из-за " сложных жизненных обстоятельств".

Об этом сообщает в субботу пресс-служба полиции Одесской области на странице в соцсети Facebook.

"Сегодня днем заместитель командира роты Игорь Чабан и Роман Гайдан осуществляли патрулирование в районе Ивановского моста, когда заметили мужчину, который перелез через перила и собирался прыгнуть с моста. Через мгновение инспекторы уже были возле мужчины, однако он приказал не приближаться и угрожал совершить самоубийство", - говорится в сообщении.

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Одессит рассказал полицейским о сложных жизненных обстоятельствах, побудивших его к такому поступку.

"Стражи порядка поддерживали контакт с мужчиной и просили не делать непоправимого, а когда тот на мгновение отвлекся, патрульные схватили мужчину за руки и затащили через забор, оттянув его на безопасное расстояние от защитной ограды моста", - говорится в сообщении.

После этого инспекторы вывели гражданина на откровенный разговор и уговорили его продолжать жить.

"На место происшествия патрульные полицейские вызвали медиков, спасенного госпитализировали", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 8 июня около 21:00 в Харькове произошла трагедия. На мосту у железнодорожного полотна по улице Конотопской погибла 13-летняя девочка.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 305

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Одесса, Спасение, Патрульные, Самоубийца, Ивановский мост.
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