Без отца остались четверо детей: в сети рассказали о погибшем в аварии с такси мотоциклистом

Мотоциклист, который 12 июня погиб в аварии в Киеве на перекрестке бульвара Шевченко и ул. Симона Петлюры, оказался отцом 4 детей.

Об этом 12 июня в Фейсбуке сообщила Татьяна Руденька.

Женщина высказалась о смерти Руслана Акижанова, который погиб в ДТП.

"Руслан Акижанов (((R.I.P Еще одного хорошего человека не стало", — написала она.

Пользователи сети также не оставили без внимания данную новость.

Так, одна из пользовательниц рассказала, что у погибшего остались 4 детей: старшей дочке от первого брака 26 лет, а троим девочкам от второго брака по 12, 6 и 1 году.

"Мне позвонили и сказали, что ПОГИБ Руслан, только не знают причины. Это Максюши друг, они вместе работали у француза личными охранниками", — рассказала пользователь Светлана Ридзанич.

Данную информацию подтвердила Татьяна Руденька. "Да...Рус работал охранником(((", — написала она.

Напомним, что в Киевской области в городе Ирпене 12 июня в ДТП попала маршрутка с пассажирами.