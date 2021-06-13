Ребенок поскользнулся и упал в реку: на Буковине погиб 12-летний мальчик (фото)

В Ивано-Франковской области достали из реки тело 12-летнего мальчика, который поскользнулся и упал в воду.

Как сообщают в ГСЧС, 12 июня около 20:50 спасатели получили сообщение, что в селе Тюдов Косовского района, находясь на отдыхе, упал в реку Черемош мальчик.

Со слов очевидцев, возле горной реки отдыхали трое детей, один из которых поскользнулся на камнях и упал в воду, после чего ребенка понесло вниз по течению.

Служба ГСЧС сразу начала поиски мальчика. Были задействованы четыре рабочих группы. Спасатели прочесывали местность, береговую линию и русло реки Черемош. С наступлением ночи установили средства освещения.

Следует отметить, что уровень воды в реке в среднем 1 метр, местами до 2 метров, быстрое течение.

Поиски продолжались всю ночь, обнаружить тело удалось лишь на утро. В 07:30 местные нашли его возле правого берега реки в селе Тюдов. Мальчика унесло на расстояние ориентировочно 2 километра от места происшествия.

Спасатели подняли тело ребенка и передали работникам полиции.

Напомним, в Днепропетровской области в Покрове полиция задержала 33-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве 8-летнего мальчика Ибрагима Оглы.