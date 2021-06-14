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Хвастовство обернулось трагедией: стало известно, как подросток выпал из кабинки фуникулера в Харькове

Хвастовство обернулось трагедией: стало известно, как подросток выпал из кабинки фуникулера в Харькове
Обновлено 22:29 Сегодня Телеграф Фото: centralpark.kh.ua

Мать подростка, который накануне выпал из кабинки подвесной дороги в Харькове и угодил под машину, заявила, что тот, скорее всего, хотел похвастаться перед друзьями. 

Об этом она рассказала "Суспільному". 

"Он собрал друзей, они катались на канатной дороге. Пожалуй, это было какое-то хвастовство перед ребятами - он хотел прыгнуть с самой низкой точки", - сказала она, добавив, что в этот момент начался дождь, а потому парень упустил момент и попытался забраться обратно в кабинку, но у него это не получилось и он рухнул уже над проезжей частью. 

При этом она отвергает любые слухи о том, что ее сын пытался покончить жизнь самоубийством из-за ВНО, поскольку тот учится в лицее и тестирование не сдавал. 

Также она отрицает слухи, что на поступок его подтолкнула ссора с девушкой, как и о том, что он ТикТок-блогер. 

"Это было позерство перед друзьями - небольшие шалости, которые обернулись трагедией", - сказала она, добавив, что состояние парня остается стабильно тяжелым. 

Вместе с тем, полиция Харьковской области открыла дела по статьям ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление) и ч. 1. ст. 115 (умышленное убийство) с пометкой "несчастный случай". 

"По словам друзей несовершеннолетнего, которые ехали в соседних кабинках канатной дороги, товарищ изъявил желание сфотографироваться, во время чего не удержался и упал", - сказано в сообщении. 

Как сообщалось ранее, в Днепре 20-летняя девушка прыгнула с моста.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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ДТП, Харьков, Канатная дорога.
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