"Что за бред?" Патрульные насмешили киевлян "пивной провокацией" в маршрутке (видео)

Во вторник, 15 июня, в сети появилось видео, как "водитель" одного из столичных маршрутных автобусов перед выходом на маршрут делает несколько глотков из двухлитровой бутылки пива.

Впрочем, позже полиция Киева рассказала свою версию произошедшего.

"Предварительно известно, что видео снято, вероятно, с провокационной целью. Мужчина за рулем не является водителем маршрутного транспортного средства", - сказано в сообщении.

Указывается, что настоящий водитель автобуса рассказал, что он оставил транспортное средство на конечной остановке на улице Маяковского, после этого неизвестные забежали внутрь и сделали те самые кадры.

Мнения пользователей сети относительно ситуации разделились, кое-кто указал на то, что видео и вправду выглядит, как постановка, а другие же выразили мнение, что полиция намерено "прикрывает" маршрутчика.

Напомним, в Киеве одному из водителей маршруток не понравилось, что школьницы ездят с маникюром и макияжем, а потому запретил им льготный проезд.