Боевики подстрелили украинского военного на Донбассе, еще один погиб не в бою

На Донбассе за сутки пострадал один военный, другой боец ВСУ погиб не в бою.

Об этом 16 июня сообщили в Фейсбуке ОТГ "Север".

По данным военных, 16 июня в районе ООС, около 19:30 в результате атаки ВС РФ неподалеку от пункта Луганское один военный получил осколочное ранение.

В Фейсбуке ООС также сообщили о местах и количестве обстрелов врагом.

Сообщается, что в течение 16 июня боевики 9 раз нарушили "тишину".

Так, огонь открывался в:

н.п. Авдеевке,

неподалеку от н.п. Зайцево, Талаковки и Новоселовки,

в районе Водяного,

вблизи Новгородского,

неподалеку от Луганского,

вблизи Новотошковского.

По информации из Фейсбука главы Львовской ОГА Максима Козицкого, 16 июня на передовой погиб боец ВСУ.

Погибшему жителю Рава-Русской Роману Галухе было 24 года. Мужчина служил в 24 механизированной бригаде. У него осталась мать и сестры.

По данным штаба ООС данная потеря не является боевой.

Данный инцидент расследуют, однако причины пока не озвучивают.

Напомним, что 14 июня, двое военнослужащих ВСУ получили ранения на Донбассе.