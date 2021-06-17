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Боевики подстрелили украинского военного на Донбассе, еще один погиб не в бою

Боевики подстрелили украинского военного на Донбассе, еще один погиб не в бою
07:54 Сегодня Телеграф

На Донбассе за сутки пострадал один военный, другой боец ВСУ погиб не в бою.

Об этом 16 июня сообщили в Фейсбуке ОТГ "Север".

По данным военных, 16 июня в районе ООС, около 19:30 в результате атаки ВС РФ неподалеку от пункта Луганское один военный получил осколочное ранение.

В Фейсбуке ООС также сообщили о местах и количестве обстрелов врагом.

Сообщается, что в течение 16 июня боевики 9 раз нарушили "тишину".

Так, огонь открывался в:

  • н.п. Авдеевке,
  • неподалеку от н.п. Зайцево, Талаковки и Новоселовки,
  • в районе Водяного, 
  • вблизи Новгородского,
  • неподалеку от Луганского,
  • вблизи Новотошковского.

По информации из Фейсбука главы Львовской ОГА Максима Козицкого, 16 июня на передовой погиб боец ВСУ. 

Погибшему жителю Рава-Русской Роману Галухе было 24 года. Мужчина служил в 24 механизированной бригаде. У него осталась мать и сестры.

По данным штаба ООС данная потеря не является боевой.

Данный инцидент расследуют, однако причины пока не озвучивают.

Напомним, что 14 июня, двое военнослужащих ВСУ получили ранения на Донбассе. 

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Донбасс, ВСУ.
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