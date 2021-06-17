Боевики подстрелили украинского военного на Донбассе, еще один погиб не в бою

На Донбассе за сутки пострадал один военный, другой боец ВСУ погиб не в бою.
Об этом 16 июня сообщили в Фейсбуке ОТГ "Север".
По данным военных, 16 июня в районе ООС, около 19:30 в результате атаки ВС РФ неподалеку от пункта Луганское один военный получил осколочное ранение.
В Фейсбуке ООС также сообщили о местах и количестве обстрелов врагом.
Сообщается, что в течение 16 июня боевики 9 раз нарушили "тишину".
Так, огонь открывался в:
По информации из Фейсбука главы Львовской ОГА Максима Козицкого, 16 июня на передовой погиб боец ВСУ.
Погибшему жителю Рава-Русской Роману Галухе было 24 года. Мужчина служил в 24 механизированной бригаде. У него осталась мать и сестры.
По данным штаба ООС данная потеря не является боевой.
Данный инцидент расследуют, однако причины пока не озвучивают.
Напомним, что 14 июня, двое военнослужащих ВСУ получили ранения на Донбассе.