В затопленном ливнями Крыму самолет выкатился с полосы при посадке (фото)

В оккупированном Симферополе произошло ЧП: борт "Pegas Fly" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Об этом 17 июня сообщили в Телеграм-канале "LIFE SHOT".

По предоставленным данным, Boeing выкатился за пределы полосы после посадки в Симферополе. В результате никто не пострадал.

На прилет задерживается 11 рейсов, из них 3 летят на запасной аэродром в Анапу

Кадры с места происшествия:











На фото с места инцидента видно, что взлетная полоса мокрая, это предположительно и могло стать причиной ЧП.

Напомним, что 17 июня Крымский полуостров накрыло дождями. В результате сильного ливня Керчь уже оказался под водой.

30 мая самолет индийской авиакомпании, вынужден был развернуться в аэропорт вылета из-за летучей мыши на борту.