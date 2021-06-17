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Четверг, 17.06.2021
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В затопленном ливнями Крыму самолет выкатился с полосы при посадке (фото)

В затопленном ливнями Крыму самолет выкатился с полосы при посадке (фото)
12:34 Сегодня Телеграф

В оккупированном Симферополе произошло ЧП: борт "Pegas Fly" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Об этом 17 июня сообщили в Телеграм-канале "LIFE SHOT".

По предоставленным данным, Boeing выкатился за пределы полосы после посадки в Симферополе. В результате никто не пострадал.

На прилет задерживается 11 рейсов, из них 3 летят на запасной аэродром в Анапу

Кадры с места происшествия:





На фото с места инцидента видно, что взлетная полоса мокрая, это предположительно и могло стать причиной ЧП.

Напомним, что 17 июня Крымский полуостров накрыло дождями. В результате сильного ливня Керчь уже оказался под водой.

30 мая самолет индийской авиакомпании, вынужден был развернуться в аэропорт вылета из-за летучей мыши на борту.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Крым, Самолет, Симерополь.
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