Летучая мышь "развернула" пассажирский самолет: видео инцидента

Пассажирский самолет компании Air India, который направлялся из столицы Индии Нью-Дели в американский город Ньюарк, вынужден был вернуться в аэропорт вылета из-за летучей мыши.

Об этом 30 мая сообщили в Телеграм-канале "LIFE SHOT". Там также поделились видео с места событий.

Сообщается, что во время полета по салону внезапно начал летать "коронавирусный" зверь. Так, через 30 минут страха и паники, о "нарушителе" доложили командиру воздушного судна, после чего он развернул Boeing 737 обратно в аэропорт имени Индиры Ганди.

После посадки борта животное оказалось в руках у защитников животных, которые выпустили летучую мышь обратно в дикую природу.

Кадры с самолета снятые очевидцами происшествия:

Напомним, что 27 мая в Сингапуре корабль попал в гущу водного смерча и прошел через него.

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