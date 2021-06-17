Скачать
Четверг, 17.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
"Расстрелять ОПЗЖ": нардепы сцепились прямо у трибуны Рады (фото, видео)
"Расстрелять ОПЗЖ": нардепы сцепились прямо у трибуны Рады (фото, видео)
Соло Притулы и туманное будущее остальных: чего ожидать от "Голоса" после раскола
Соло Притулы и туманное будущее остальных: чего ожидать от "Голоса" после раскола
"Ты за президента или за олигархов?" К чему Украину приведет деолигархизация Зеленского
"Ты за президента или за олигархов?" К чему Украину приведет деолигархизация Зеленского
Нардепы не угомонились после драки в Раде: в скандале всплыл и Янукович (видео)
Нардепы не угомонились после драки в Раде: в скандале всплыл и Янукович (видео)

Неизвестный "минёр" парализовал метро в Киеве: под прицел попали три ключевые станции и не только

Неизвестный "минёр" парализовал метро в Киеве: под прицел попали три ключевые станции и не только
13:19 Сегодня Телеграф

В Киеве "заминировали" три ключевые станции метро - "Крещатик", "Золотые ворота" и "Дворец спорта". После их проверки закрыли также станцию "Университет".

Об этом 17 июня сообщили в Телеграм-канале КГГА.

Информация о "минировании", станции "Крещатик" поступила около 11:00 утра. Так, она была закрыта на вход и выход и осмотрена на предмет наличия взрывоопасных предметов. После чего станцию открыли для граждан.

В то же время другую станцию метро "Золотые ворота" и пересадочный узел закрыли для граждан в 12 дня. Станцию также закрыли для осмотра из-за анонимного звонка с сообщением о минировании. Позднее ее открыли, так как ничего подозрительного не было найдено.

Около 12:30 поступило сообщение о "минировании" станции метро "Дворец спорта" - ее закрыли для посещения. 

Около 13:15 заявили о "минировании" станции "Университет".

Напомним, что 9 июня мост метро в Киеве якобы заминировали, на месте нашли подозрительный предмет.

Ранее в Синяве Тернопольской области восьмиклассник заминировал свою школу от имени односельчанина, находящегося в тюрьме

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 286

Все по теме:

Киев, Метро.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Есть сигналы для Украины: сеть бурно обсуждает итоги переговоров Путина и Байдена
02 Путин и тут все перекрутил: что на самом деле Байден сказал Путину об Украине
03 "Пишу курсовую на е**чем украинском языке": в Харькове студентка угодила в языковой скандал (видео)
04 "Нечего обсуждать": Путин резко высказался о вступлении Украины в НАТО
05 Байден ограничился одним жестом, комментируя итоги встречи с Путиным (фото, видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Неизвестный &quot;минёр&quot; парализовал метро в Киеве: под прицел попали три ключевые станции и не только
Неизвестный "минёр" парализовал метро в Киеве: под прицел попали три ключевые станции и не только
Появилось видео, из-за чего дрались депутаты в Раде
Появилось видео, из-за чего дрались депутаты в Раде
&quot;Такого еще не было&quot;: оккупированную Керчь накрыл &quot;библейский потоп&quot; (фото, видео)
"Такого еще не было": оккупированную Керчь накрыл "библейский потоп" (фото, видео)
&quot;Сереженька, отец троих детей&quot;: Леся Никитюк показала видео, где ее целует Притула
"Сереженька, отец троих детей": Леся Никитюк показала видео, где ее целует Притула
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь