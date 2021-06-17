Неизвестный "минёр" парализовал метро в Киеве: под прицел попали три ключевые станции и не только

В Киеве "заминировали" три ключевые станции метро - "Крещатик", "Золотые ворота" и "Дворец спорта". После их проверки закрыли также станцию "Университет".

Об этом 17 июня сообщили в Телеграм-канале КГГА.

Информация о "минировании", станции "Крещатик" поступила около 11:00 утра. Так, она была закрыта на вход и выход и осмотрена на предмет наличия взрывоопасных предметов. После чего станцию открыли для граждан.

В то же время другую станцию метро "Золотые ворота" и пересадочный узел закрыли для граждан в 12 дня. Станцию также закрыли для осмотра из-за анонимного звонка с сообщением о минировании. Позднее ее открыли, так как ничего подозрительного не было найдено.

Около 12:30 поступило сообщение о "минировании" станции метро "Дворец спорта" - ее закрыли для посещения.

Около 13:15 заявили о "минировании" станции "Университет".

Напомним, что 9 июня мост метро в Киеве якобы заминировали, на месте нашли подозрительный предмет.

Ранее в Синяве Тернопольской области восьмиклассник заминировал свою школу от имени односельчанина, находящегося в тюрьме