"Ничего умнее не придумали": оккупанты Крыма "пояснили" конфуз с Аксеновым в Крыму (видео)

В оккупированном Крыму затопило Керчь из-за сильных ливней. В сети показали видео главы оккупантов, который плыл по улицам на лодке, в то время как за ним вплавь следовали люди.

Об этом 17 июня сообщили в Телеграм-канале "Телеграфа".

В Керчи сильные дожди устроили наводнение в городе на высоту более 1 метра. Была затоплена одна из больниц города.

В сети показали видео с главой оккупантов Сергеем Аксеновым, который передвигался по улицам на лодке, пока спасатели следовали за ним вплавь.

Данное видео удивило сеть. В свою очередь в МЧС Крыма сообщили, что это были гражданские люди, которые надели на себя спецкостюмы и сами решили плыть за лодкой Аксенова.

Напомним, что 17 июня в оккупированном Симферополе произошло ЧП: борт "Pegas Fly" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.